Ciencia

Confirmado: consumir azúcar es clave para consolidar recuerdos y demuestra que el apetito y la memoria están conectados

Investigadores descubrieron que el cerebro activa un estado similar al hambre tras aprender y usa señales de azúcar para fijar recuerdos duraderos

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Por Jailine González Gómez
Un estudio en moscas revela que el cerebro entra temporalmente en un estado parecido al ayuno para consolidar memoria a largo plazo.
Un estudio en moscas revela que el cerebro entra temporalmente en un estado parecido al ayuno para consolidar memoria a largo plazo. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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