Componentes hallados en el asteroide Bennu replantean el origen de la vida en la Tierra

Análisis isotópicos de material traído por la misión OSIRIS-REx sugieren que los componentes básicos de la vida surgieron en ambientes fríos del sistema solar primitivo

Por Europa Press
La glicina hallada en el asteroide Bennu muestra un origen distinto al de otros meteoritos y amplía los escenarios posibles para el surgimiento de la vida.
La glicina hallada en el asteroide Bennu muestra un origen distinto al de otros meteoritos y amplía los escenarios posibles para el surgimiento de la vida. (NASA/GODDARD/UNIVERSITY OF ARIZONA/NASA/GODDARD/UNIVERSITY OF ARIZONA)







