Cómo y dónde ver el eclipse solar más largo de todo el siglo: oscurecerá el día durante 6 minutos

El eclipse solar total más largo del siglo ocurrirá en 2027 y será visible en varias regiones de África, Europa y Asia.

El 2 de agosto de 2027 ocurrirá un eclipse solar total que será el más largo del siglo XXI. La NASA confirmó la fecha y los detalles del fenómeno a través de su sitio oficial.

El evento podrá observarse de forma parcial en regiones de Europa, África y Asia, aunque la fase de totalidad —cuando la Luna cubre por completo al Sol— será visible únicamente desde una franja específica que atravesará diez países del hemisferio oriental.

La zona de totalidad incluirá a España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia, según datos de Eclipse Wise.

Durante ese trayecto, la Luna cubrirá completamente al Sol por 6 minutos y 22 segundos, lo que convierte a este evento en el más extenso sobre tierra firme en todo el siglo XXI, según la plataforma astronómica Space.

Cuánto durará y por qué es tan especial

La duración extraordinaria de este eclipse supera con creces otros fenómenos similares. Por ejemplo, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, que atravesó México, Estados Unidos y Canadá, tuvo una totalidad máxima de 4 minutos y 28 segundos.

El eclipse de 2027 ofrecerá una oportunidad única para la observación científica, gracias a su duración y extensión.

La razón detrás de esta duración es que la Luna estará en perigeo, es decir, en su punto más cercano a la Tierra. Esto ampliará la franja de sombra umbral a unos 258 kilómetros de ancho, recorriendo más de 15.000 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Se estima que la sombra del eclipse cubrirá un área aproximada de 2,5 millones de kilómetros cuadrados, una cifra significativa, aunque representa una pequeña parte de los 510 millones de kilómetros cuadrados de la superficie total del planeta.

Este fenómeno provocará un oscurecimiento del cielo similar a un crepúsculo de 360 grados, no a una noche completa, de acuerdo con la explicación ofrecida por la NASA.

Cómo funciona un eclipse solar total

Infografía sobre los diferentes tipos de eclipses solares: parcial, anular y total. El próximo 29 de marzo se podrá observar un eclipse solar parcial en Europa, el noroeste de África y el norte de Rusia. (La Nación/La Nación)

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre el planeta que bloquea la luz solar de forma total o parcial en distintas regiones.

Esto solo ocurre durante las llamadas temporadas de eclipses, que suceden dos veces al año. La alineación perfecta de los tres cuerpos celestes no es frecuente debido a la inclinación orbital de la Luna respecto al plano de la Tierra y el Sol.

