Ciencia

Cómo teñir las canas de las cejas en casa: guía práctica para cubrirlas paso a paso

Las canas en las cejas son comunes con la edad. Conozca sus causas y el método más sencillo para teñirlas desde casa

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Por El Universal / México / GDA
Las canas en cejas aparecen por menor melanina. Este método casero permite cubrirlas de forma fácil y segura.
Las canas en cejas aparecen por menor melanina. Este método casero permite cubrirlas de forma fácil y segura. (Canva stock/Yan Krukau de Pexels/Africa images)







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