Ciencia

Cómo sembrar un árbol de aguacate en casa y no esperar muchos años para que dé frutos

Conozca los métodos para cultivar un árbol de aguacate en su jardín y aumentar la producción sin necesidad de fertilizantes artificiales

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Técnicas como el injerto y la poda permiten que un árbol de aguacate produzca frutos en menos tiempo y sin afectar el ambiente (Jeffrey Zamora R)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAguacateSembrar
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.