Ciencia

Cómo quitar el mal olor de la freidora de aire: cuatro métodos sencillos para probar de inmediato

El mal olor en la freidora de aire puede arruinar sus recetas. Conozca cuatro métodos sencillos y efectivos para eliminarlo, mejorar la limpieza y mantener el sabor original de los alimentos

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El uso de limón, vinagre, detergente neutro o productos especializados permite eliminar olores persistentes y mantener la freidora de aire en buen estado.
El uso de limón, vinagre, detergente neutro o productos especializados permite eliminar olores persistentes y mantener la freidora de aire en buen estado. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCTruco de limpiezafreidora de aireolores fuertes
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.