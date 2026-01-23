Cómo quitar el mal olor de la freidora de aire: cuatro métodos sencillos para probar de inmediato

El uso de limón, vinagre, detergente neutro o productos especializados permite eliminar olores persistentes y mantener la freidora de aire en buen estado.

El mal olor en la freidora de aire es un problema frecuente tras preparar alimentos con aromas intensos como pescado o carnes. La causa principal es la acumulación de grasa y residuos en el cesto. Cuando la limpieza no se realiza de forma inmediata, los olores se adhieren a las superficies internas y pueden afectar el sabor de recetas posteriores.

Existen métodos caseros y productos específicos que permiten eliminar estos olores de manera sencilla y segura. Antes de iniciar cualquier procedimiento, resulta indispensable consultar el manual del fabricante y asegurarse de que el electrodoméstico esté desconectado del toma eléctrico.

Cuatro métodos para eliminar el mal olor en la freidora de aire

1. Limón con agua tibia: El limón cuenta con propiedades desodorizantes naturales. Para aplicar este método, exprima el jugo de un limón en un recipiente con 200 ml de agua tibia. Incorpore también los restos de la fruta. Humedezca un paño con la mezcla y páselo por el cesto de la freidora de aire. Cierre el aparato y deje actuar durante 15 minutos. Tras ese tiempo, retire el cesto y lave como de costumbre. Asegúrese de eliminar todos los residuos antes del siguiente uso.

2. Vinagre con agua tibia: El vinagre blanco ayuda a neutralizar olores persistentes. Mezcle vinagre con agua tibia y aplique la solución en el interior del cesto. Luego, utilice una esponja suave con detergente neutro para completar la limpieza.Enjuague con agua corriente y seque con un paño suave.

3. Detergente neutro con agua tibia: El detergente neutro funciona como un desengrasante eficaz. Llene el cesto de la freidora de aire con agua tibia y agregue una pequeña cantidad de detergente. Deje en remojo hasta por 20 minutos.Posteriormente, frote con cuidado usando una esponja no abrasiva o un paño húmedo. Enjuague por completo antes de secar.

4. Producto específico para limpiar la freidora de aire: También existen productos diseñados específicamente para la limpieza de la freidora de aire, orientados a remover grasa acumulada en el interior y el exterior del aparato. Para utilizarlos, agite el envase, aplique el producto sobre una esponja suave y distribúyalo por toda la superficie. Al finalizar, enjuague el exceso y seque. El electrodoméstico debe permanecer desconectado durante todo el proceso de limpieza.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.