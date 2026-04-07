Ciencia

¿Cómo prevenir el cáncer en perros y gatos? Estos alimentos pueden marcar la diferencia

Expertos destacan el papel de la dieta y hábitos saludables para reducir el riesgo de cáncer en mascotas

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Por El Universal / México / GDA
Veterinaria explica cuándo perros y gatos se consideran senior y qué ajustes requieren en alimentación, chequeos médicos y hábitos diarios.
Una nutrición adecuada y el control de factores de riesgo ayudan a prevenir el cáncer en perros y gatos. (Canva Stock/Belle Llido's Images/Africa images)







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