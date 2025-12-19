Cómo limpiar la tabla de plástico de su cocina y dejarla libre de manchas

La limpieza de la tabla de plástico en la cocina evita acumulación de residuos y aparición de manchas difíciles. Estos utensilios presentan cambios de color por el uso diario, en especial cuando son blancos. Existen métodos caseros que permiten recuperar su apariencia sin recurrir a productos especializados.

Las tablas blancas suelen adquirir tonos amarillentos por contacto con alimentos. También presentan suciedad que persiste pese al lavado regular. Por esta razón se emplean dos técnicas domésticas que facilitan la remoción de residuos.

Primer método: bicarbonato y limón

La primera opción utiliza bicarbonato de sodio cubriendo toda la superficie. Luego se agrega jugo de limón. Con una esponja y guantes se frota la mezcla. Este proceso desprende manchas adheridas. La tabla se enjuaga con agua caliente. En caso de que persistan residuos, se repite el procedimiento.

Segundo método: vinagre, bicarbonato y medio limón

La otra alternativa combina vinagre blanco, bicarbonato y medio limón. El proceso inicia con el lavado habitual. Después se vierte vinagre sobre la tabla y se deja actuar durante 15 minutos. Posteriormente se añade bicarbonato. La limpieza se realiza con la mitad del limón como herramienta de fricción. Finalmente se enjuaga con agua. Esta mezcla devuelve claridad a la superficie.

Las tablas de plástico cambian de color con facilidad. También acumulan restos de alimentos que no siempre desaparecen tras varios lavados. Las técnicas mencionadas ofrecen opciones accesibles para conservar mejor este utensilio de cocina.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.