Ciencia

¿Cómo limpiar el baño con agua oxigenada? El método que elimina manchas y gérmenes sin usar cloro

El agua oxigenada al 3% permite desinfectar el baño con eficacia y sin químicos agresivos para el hogar

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Por El Universal / México / GDA
El peróxido de hidrógeno elimina gérmenes, manchas y moho en el baño con un método práctico y seguro.
El peróxido de hidrógeno elimina gérmenes, manchas y moho en el baño con un método práctico y seguro. (Canva stock/jimbycat de Getty Images Signature/kbwills de Getty Images Signature)







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