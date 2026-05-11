Ciencia

Cómo limpiar el arenero de su gato y evitar enfermedades en casa

Expertos en salud felina explicaron cómo desinfectar el arenero y evitar bacterias, parásitos y problemas urinarios en los gatos

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Un protocolo adecuado de limpieza del arenero protege la salud del gato y reduce riesgos sanitarios dentro del hogar.
Un protocolo adecuado de limpieza del arenero protege la salud del gato y reduce riesgos sanitarios dentro del hogar. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGatosMascotas
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.