Cómo limpiar el arenero de su gato y evitar enfermedades en casa

Un protocolo adecuado de limpieza del arenero protege la salud del gato y reduce riesgos sanitarios dentro del hogar.

La limpieza del arenero del gato influye de forma directa en la salud del animal y en la higiene del hogar. Expertos en medicina felina advierten que un sustrato sucio puede generar estrés, problemas urinarios y conductas inadecuadas como la micción fuera de la caja.

La International Society of Feline Medicine (ISFM) explicó que los gatos poseen un olfato mucho más sensible que el de los humanos. Por esa razón, un arenero con malos olores o residuos acumulados se convierte en una fuente constante de incomodidad para el felino.

Además del bienestar del animal, una limpieza deficiente favorece la presencia de bacterias y parásitos peligrosos para las personas.

Los siete pasos para limpiar correctamente el arenero

Los hospitales veterinarios de la red Anicura recomiendan seguir un protocolo completo de higiene para garantizar una limpieza profunda y segura.

1. Vacíe toda la arena usada

Retire por completo el sustrato viejo. Los especialistas desaconsejan reutilizar arena que permaneció más de una semana en contacto con desechos, aunque aparente estar limpia.

2. Lave la bandeja con jabón neutro

Utilice agua tibia y jabones sin aromas fuertes. Los expertos en comportamiento felino señalaron que los olores cítricos o con amoníaco provocan rechazo en muchos gatos.

3. Desinfecte la estructura

Puede aplicar una solución con agua y una pequeña cantidad de cloro. Después debe realizar un enjuague exhaustivo para eliminar residuos químicos.

4. Seque completamente el arenero

La humedad facilita la aparición de hongos y bacterias. La bandeja debe quedar totalmente seca antes de colocar arena nueva.

5. Coloque suficiente sustrato

Los veterinarios recomiendan mantener una profundidad de entre 5 y 7 centímetros. Esto permite que el gato excave y cubra sus desechos de forma natural.

6. Elija una ubicación adecuada

El arenero debe permanecer en un sitio ventilado, tranquilo y alejado de las zonas de comida y descanso del animal.

7. Mantenga una limpieza frecuente

Los expertos aconsejan retirar residuos sólidos todos los días y efectuar una limpieza profunda una vez por semana.

Un arenero sucio puede transmitir enfermedades

El Cornell Feline Health Center alertó que un arenero con poca higiene favorece la proliferación de parásitos como Toxoplasma gondii y bacterias del género Salmonella.

Por esa razón, los especialistas recomiendan usar guantes durante la manipulación de desechos. En algunos casos también sugieren mascarilla para evitar la inhalación de polvo contaminado.

Cada cuánto debe cambiar la caja del gato

La elección del material del arenero también influye en la higiene. Instituciones de medicina felina indicaron que las bandejas de plástico acumulan rayones con el tiempo. En esas superficies las bacterias logran permanecer incluso después del lavado.

Los especialistas aconsejan reemplazar la caja al menos una vez al año o cuando presente desgaste visible.

Un mantenimiento adecuado del arenero ayuda a prevenir enfermedades y reduce las visitas al veterinario.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.