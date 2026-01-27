Cómo lavar los platos para que no huelan a huevo y evitar aromas desagradables

El mal olor en los platos se origina por bacterias y restos de comida. Cambiar esponjas y usar vinagre blanco permite eliminar el aroma persistente.

El mal olor en los platos, en especial a huevo o malos olores, suele aparecer incluso después de un lavado cuidadoso. Este problema afecta desayunos, almuerzos y cenas.

La causa no siempre está en el detergente. Existen factores ligados a las esponjas, al estado de los utensilios y al método de limpieza.

¿Por qué los platos conservan mal olor aunque se laven?

El olor persistente se origina por bacterias y residuos orgánicos que quedan adheridos a los utensilios. En el lavado a mano, el problema se relaciona con el estado de las esponjas y con el desgaste de los platos, según información de un blog especializado en limpieza del hogar.

Las esponjas de cocina acumulan restos de comida, grasa y humedad. Ese ambiente favorece la proliferación de bacterias. Estos microorganismos liberan compuestos que generan mal olor. Al frotar los platos, el aroma se transfiere aunque el utensilio luzca limpio.

Por esta razón, se recomienda desinfectar la esponja con frecuencia, cambiarla cada mes y dejarla secar por completo entre usos.

Otro factor son los platos con grietas o superficies porosas. En esas zonas quedan atrapados residuos de alimentos. Con el tiempo, esos restos se descomponen y se convierten en focos de bacterias y hongos. Estos causan el olor desagradable. Ante esta situación, se aconseja evitar utensilios dañados y preferir materiales menos porosos como el vidrio o el acero inoxidable.

El problema también puede presentarse en el lavavajillas. En ese caso, el olor se origina por partículas de comida que no se filtran de forma correcta. Estas se depositan en el fondo del aparato o en el filtro. La acumulación contamina el ciclo de lavado y afecta el aroma de platos y vasos.

Consejos para lavar los platos y evitar malos olores

Antes del lavado, elimine residuos sólidos de comida como cáscaras, huesos o restos visibles. Deséchelos en la basura. Esto evita descomposición y malos olores en el fregadero.

Separe los utensilios de cocina de los platos para comer. Los primeros retienen más olor por el contacto con huevo, pescado o carne cruda.

Enjuague con agua caliente . El calor disuelve la grasa y debilita las moléculas responsables del aroma.

Frote con esponja limpia y detergente , según el material. La madera requiere una limpieza más profunda por su porosidad.

Realice el enjuague final con agua a temperatura normal. Así se eliminan restos de jabón sin fijar olores en la superficie.

Truco casero para eliminar el olor a huevo

Cuando el olor ya se impregnó en los utensilios, un truco con vinagre blanco ayuda a neutralizarlo. Se recomienda remojar los platos durante 10 minutos en una mezcla de 1 taza de vinagre y 3 tazas de agua. Otra opción consiste en frotar las superficies con un paño humedecido en este líquido antes del enjuague final.

La limpieza puede complementarse con jugo de limón. Ambos son ácidos naturales. Estos neutralizan malos olores, desengrasan y eliminan residuos adheridos. El resultado es un aroma más fresco en platos y vasos.

