Cómo las hormigas distinguen aliadas de intrusas: estudio revela un sistema más flexible de lo previsto

Hormigas distinguen aliadas por olor. Estudio revela que pueden aprender a aceptar intrusas y modificar su reconocimiento social.

Un estudio publicado el viernes 20 en la revista Current Biology evidenció que las hormigas actualizan de forma continua su capacidad de reconocimiento social. El hallazgo indicó que este mecanismo es más flexible de lo que se creía. Incluso permite que hormigas invasoras aprendan a integrarse tras exposiciones repetidas en la adultez.

La investigación estuvo a cargo de científicos de la Universidad Rockefeller, en Estados Unidos. El equipo planteó que estos resultados abren la puerta a estudios sobre las bases neurobiológicas de la vida social en estos insectos.

Un sistema clave para la supervivencia

Las hormigas representan una transición evolutiva hacia sociedades altamente cooperativas. Miles de individuos coordinan tareas. Su éxito depende de distinguir entre miembros del nido y organismos externos.

Este reconocimiento resulta esencial para defender la colonia de parásitos sociales. Las hormigas logran esta identificación mediante sustancias cerosas que recubren su cuerpo.

Aunque varias colonias comparten compuestos químicos similares, las diferencias están en sus proporciones. Esto genera “firmas olorosas” únicas para cada colonia.

Olores que cambian con el entorno

El estudio señaló que estas señales químicas pueden variar por múltiples factores. Entre ellos están cambios genéticos, condiciones ambientales o la presencia de nuevas colonias vecinas.

Estas variaciones obligan a las hormigas a ajustar su sistema de reconocimiento. Los científicos plantearon que este proceso involucra aprendizaje más complejo de lo estimado.

Experimentos con hormigas clonales

El equipo utilizó la especie Ooceraea biroi, una hormiga invasora que se reproduce de forma asexual. Esta característica permitió generar individuos genéticamente idénticos de distintas líneas.

Los investigadores crearon colonias mixtas. Luego analizaron cómo los insectos ajustaban su reconocimiento social.

Los resultados confirmaron que las colonias comparten compuestos químicos, pero cada individuo mantiene rasgos olfativos distintivos.

Agresión y tolerancia según la edad

Cuando se introdujeron hormigas adultas de otros genotipos, se observaron respuestas agresivas constantes. Sin embargo, el comportamiento cambió con individuos jóvenes.

Las hormigas jóvenes, aún sin perfil químico completo, lograron integrarse en colonias ajenas. Durante su desarrollo, la exposición continua modificó su olor y conducta.

Tras un mes, estos individuos presentaron características químicas similares a la colonia adoptiva.

Límites del aprendizaje social

El estudio también detectó límites en esta adaptación. Aunque el olor puede cambiar, la identidad original no desaparece por completo.

Incluso si una hormiga se separa desde la etapa de huevo, puede reconocer a sus parientes más adelante.

Además, con el tiempo, el perfil químico tiende a regresar a su estado original. Esto puede convertir a la hormiga en un objetivo dentro de la colonia adoptiva.

No obstante, encuentros breves y repetidos permiten mantener cierta tolerancia. Este fenómeno se asocia con una memoria olfativa.

Base para estudios del cerebro

Los investigadores señalaron que estos hallazgos permiten avanzar hacia estudios que analicen la actividad cerebral en estos procesos.

El enfoque busca identificar dónde ocurre el aprendizaje y la adaptación dentro del sistema nervioso de las hormigas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.