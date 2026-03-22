Ciencia

Cómo las hormigas distinguen aliadas de intrusas: estudio revela un sistema más flexible de lo previsto

Investigación internacional demuestra que las hormigas pueden ajustar su reconocimiento social y tolerar intrusas bajo ciertas condiciones

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Hormigas distinguen aliadas por olor. Estudio revela que pueden aprender a aceptar intrusas y modificar su reconocimiento social.
Hormigas distinguen aliadas por olor. Estudio revela que pueden aprender a aceptar intrusas y modificar su reconocimiento social. (Judgefloro/Wikimedia Commons)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGhormigas
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.