Cómo guardar una pechuga de pollo y lograr que dure más días sin perder frescura

Aprenda cuánto dura la pechuga de pollo cruda o cocida y cuáles métodos de almacenamiento ayudan a conservarla segura por más tiempo.

Guardar una pechuga de pollo de forma adecuada permite prolongar su duración en el refrigerador y evitar problemas de seguridad alimentaria. El tiempo de conservación cambia según esté cruda o cocida. También influye la forma de almacenamiento.

Si usted compra pollo para varios días o cocina por adelantado, aplicar ciertas medidas ayuda a mantener la frescura y evitar desperdicios.

¿Cuánto dura una pechuga de pollo en el refrigerador?

La duración depende del estado del alimento.

Según Gold’n Plump, la pechuga de pollo cruda puede permanecer en el refrigerador entre 1 y 2 días antes de cocinarse. Si usted no planea prepararla dentro de ese plazo, conviene congelarla cuanto antes.

El pollo cocido tiene un tiempo de conservación mayor. De acuerdo con EatingWell, puede mantenerse entre 3 y 4 días en refrigeración, siempre que se almacene en un recipiente hermético.

Si el pollo cocido forma parte de guisos o preparaciones con salsas, el tiempo de duración cambia según los ingredientes utilizados.

También es importante el tiempo fuera del refrigerador. El pollo cocido no debe permanecer a temperatura ambiente más de 2 horas. En climas calurosos el límite baja a 1 hora, ya que el riesgo de proliferación bacteriana aumenta.

Cómo guardar la pechuga de pollo correctamente

La forma de almacenamiento influye de manera directa en su duración.

La organización Love Food Hate Waste Canada recomienda mantener el refrigerador entre 0 y 4 °C. El pollo crudo debe colocarse en la parte inferior del refrigerador. Esta ubicación evita que sus jugos contaminen otros alimentos.

Gold’n Plump sugiere mantener el pollo en su empaque original o trasladarlo a un recipiente cerrado. Esta medida previene derrames y reduce el riesgo de contaminación cruzada.

En el caso del pollo cocido, EatingWell recomienda colocarlo en recipientes herméticos cuando se enfríe ligeramente. El alimento no debe permanecer demasiado tiempo fuera del refrigerador.

Congelar la pechuga de pollo puede extender su duración

Si usted no va a cocinar el pollo dentro del plazo recomendado, la congelación es la mejor alternativa.

Gold’n Plump aconseja envolver cada pechuga de forma individual con plástico o papel aluminio. Luego se debe colocar en una bolsa hermética y retirar la mayor cantidad de aire posible. Este método ayuda a evitar quemaduras por congelación.

Con esta técnica, el pollo puede conservarse durante varios meses en el congelador.

Además, a diferencia de otras carnes, el pollo puede cocinarse directamente congelado o descongelarse previamente dentro del refrigerador.

Cómo saber si una pechuga de pollo ya no está en buen estado

Aunque el alimento esté dentro del tiempo recomendado, conviene revisar olor, textura y color antes de consumirlo.

EatingWell indica que usted debe desechar el pollo si presenta alguno de estos signos:

Olor agrio o fuerte

Textura viscosa o pegajosa

Color gris o verdoso

Ante cualquier duda, la recomendación es no consumir el alimento.

Una correcta conservación de la pechuga de pollo ayuda a prolongar su vida útil en el refrigerador o congelador. También reduce el desperdicio de alimentos y disminuye riesgos para la salud.

