Ciencia

Cómo guardar una pechuga de pollo y lograr que dure más días sin perder frescura

Guardar correctamente el pollo en el refrigerador o congelador permite extender su duración y reducir riesgos para la salud

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Aprenda cuánto dura la pechuga de pollo cruda o cocida y cuáles métodos de almacenamiento ayudan a conservarla segura por más tiempo.
Aprenda cuánto dura la pechuga de pollo cruda o cocida y cuáles métodos de almacenamiento ayudan a conservarla segura por más tiempo. (Canva stock/kakyusei de pixabay/Africa images)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGpollorefrigerador
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.