Ciencia

Cómo evitar la irritación tras la depilación y lograr una piel saludable: recomendaciones clave

Consejos clave para evitar la irritación tras la depilación. Expertos explican qué métodos elegir y cómo cuidar la piel antes y después del proceso

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Por El Universal / México / GDA
Evite irritaciones tras la depilación con estos consejos sobre métodos, preparación y cuidados posteriores.







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