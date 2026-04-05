Cómo evitar la irritación tras la depilación y lograr una piel saludable: recomendaciones clave

Evite irritaciones tras la depilación con estos consejos sobre métodos, preparación y cuidados posteriores.

La depilación forma parte del cuidado personal. Sin embargo, una mala práctica puede causar irritación en la piel. Especialistas advierten que este procedimiento requiere cuidados específicos para evitar molestias.

Uno de los principales consejos consiste en evitar la exposición al sol al menos durante las 24 horas posteriores a la depilación. La dermatóloga Daniela Bañuelos Díaz explicó que el vello cumple una función protectora. Al retirarlo, el folículo queda abierto por algunos minutos. Esta condición aumenta la sensibilidad de la piel.

Además, la especialista indicó que no se deben combinar técnicas abrasivas el mismo día. Esto incluye exfoliaciones u otros métodos que puedan irritar la piel.

Factores que provocan irritación en la piel

La irritación puede aparecer por distintas razones. Entre ellas destacan la predisposición genética y los hábitos de cuidado inadecuados. El uso de jabones agresivos o la falta de hidratación diaria afectan la barrera cutánea.

También influye la elección de un método de depilación inadecuado. Algunas técnicas pueden resultar más agresivas según el tipo de piel.

¿Láser o rastrillo? Diferencias clave

El láser se posiciona como el método más recomendado. La especialista señaló que funciona incluso en personas con piel sensible o con condiciones como dermatitis atópica o psoriasis.

En contraste, no se recomienda el uso de cera, cremas depilatorias o hilo. Estas técnicas eliminan el vello desde la raíz. Esto puede provocar foliculitis.

La frecuencia del láser depende de la zona del cuerpo y del grosor del vello. Áreas como bigote, axilas y bikini requieren más sesiones. Otras zonas como piernas o brazos muestran resultados más rápidos.

El rastrillo también es una opción válida si se utiliza de forma correcta. Se recomienda evitar pasarlo en dirección contraria al crecimiento del vello. Esta práctica puede dañar el folículo y generar irritación.

Recomendaciones para una depilación sin irritación

La preparación de la piel resulta clave. Se debe evitar depilar una piel que presente irritación, quemaduras o lesiones previas.

En el caso del láser, se aconseja rasurar el vello entre uno y tres días antes de la sesión. Esto permite que el equipo identifique correctamente el folículo. No se recomienda rasurar el mismo día para evitar cortaduras.

Cuando se utiliza rastrillo, es preferible elegir uno con tres o cuatro navajas. Además, se debe usar espuma o productos cremosos para reducir la fricción.

Cuidados posteriores a la depilación

Después del procedimiento, se deben evitar productos con fragancia como perfumes o cremas perfumadas. En su lugar, se recomienda aplicar protector solar.

También es importante no exfoliar ni manipular la piel durante tres o cuatro días. Este periodo permite la recuperación de la zona tratada.

En caso de usar rastrillo, pueden aparecer pequeñas cortaduras. Por esta razón, se aconseja aplicar una crema altamente hidratante para favorecer la regeneración de la piel.

Adoptar estos cuidados puede marcar la diferencia en los resultados de la depilación. Revise sus hábitos, elija el método adecuado y proteja su piel antes y después del procedimiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.