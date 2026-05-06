Ciencia

Cómo evitar alacranes en casa: medidas simples que recomiendan especialistas

Organismos internacionales explicaron por qué los alacranes ingresan a las casas y cuáles medidas ayudan a prevenir accidentes

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Por El Universal / México / GDA
Especialistas compartieron recomendaciones clave para evitar alacranes en casa y reducir el riesgo de picaduras.
Especialistas compartieron recomendaciones clave para evitar alacranes en casa y reducir el riesgo de picaduras. (Canva stock/RHJ de Getty Images/PhilLu de pixabay)







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