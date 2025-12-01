Ciencia

¿Cómo es el nuevo tipo de sangre tan raro que solo apareció en tres personas en Tailandia?

Investigadores tailandeses detectaron un tipo sanguíneo desconocido tras revisar 544.000 muestras. Solo tres personas en el mundo tienen el fenotipo B(A)

Por O Globo / Brasil / GDA
La mutación genética B(A), detectada en Tailandia, altera la clasificación ABO tradicional y podría cambiar protocolos de transfusión.
La mutación genética B(A), detectada en Tailandia, altera la clasificación ABO tradicional y podría cambiar protocolos de transfusión.







