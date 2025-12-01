¿Cómo es el nuevo tipo de sangre tan raro que solo apareció en tres personas en Tailandia?

La mutación genética B(A), detectada en Tailandia, altera la clasificación ABO tradicional y podría cambiar protocolos de transfusión.

Un nuevo tipo sanguíneo extremadamente raro, clasificado como fenotipo B(A), fue identificado por científicos de la Universidad Mahidol en Tailandia. La mutación apareció en únicamente tres personas, tras analizar 544.230 muestras de sangre durante un periodo de ocho años.

Este hallazgo, publicado en la revista Transfusion and Apheresis Science, podría tener implicaciones importantes para la seguridad de las transfusiones y el futuro de la medicina.

El objetivo inicial del estudio no era encontrar nuevos grupos sanguíneos. El equipo buscaba comprender las incompatibilidades entre los análisis directos y reversos del sistema ABO, que se presentan cuando los resultados de sangre y suero no coinciden.

Aunque estos casos son inusuales, pueden representar un riesgo para la vida del paciente si no se detectan antes de una transfusión.

Durante el análisis de más de 285.000 muestras de donantes y casi 259.000 de pacientes, el Hospital Siriraj encontró 396 casos con discrepancias, equivalentes a un 0,15% del total. Al descartar situaciones explicables como trasplantes de células madre, quedaron 198 muestras con resultados no concluyentes.

Solo una de estas correspondía al fenotipo B(A). Entre los donantes, dos personas también mostraron esta mutación específica, con una tasa aún más baja de 0,03%.

En qué consiste el fenotipo B(A)

El fenotipo B(A) se clasifica dentro del tipo B, pero con características poco comunes. Aunque la sangre parece del grupo B, presenta una enzima alterada que actúa de manera similar a la del grupo A.

Esa actividad enzimática, aunque débil, puede generar resultados confusos en los exámenes tradicionales de tipificación sanguínea.

Los científicos encontraron cuatro mutaciones inéditas en el gen ABO, las cuales no se habían registrado en estudios anteriores. Esta combinación altera el comportamiento de la enzima que agrega antígenos a los glóbulos rojos.

Esto implica que en algunos casos excepcionales, las pruebas estándar podrían fallar, y se requerirían análisis genéticos especializados para confirmar el tipo de sangre.

Los investigadores indicaron que la rareza de este fenotipo no le resta importancia. Este descubrimiento refuerza la idea de que el sistema sanguíneo humano es más complejo de lo que se pensaba.

Tradicionalmente se reconocen ocho grupos principales (A, B, AB y O, con Rh positivo o negativo), pero existen al menos otros 45 grupos sanguíneos menos conocidos, con características específicas.

Conocer estos detalles podría prevenir errores en transfusiones y mejorar el tratamiento de pacientes con tipos de sangre difíciles de clasificar.

En años recientes, otras investigaciones también revelaron grupos sanguíneos desconocidos. En 2024, se resolvió un misterio de medio siglo al confirmar un nuevo sistema sanguíneo presente en una muestra tomada en 1972.

Un año después, en 2025, científicos en Francia descubrieron el “Gwada-negativo”, considerado el grupo sanguíneo más raro del mundo. Este fue hallado en una mujer originaria de Guadalupe, quien sería la única persona compatible consigo misma.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.