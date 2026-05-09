Ciencia

Como en Wall-E: científicos diseñan nave para viajar 400 años y llevar 2.400 personas fuera del sistema solar

El proyecto Chrysalis plantea una colonia espacial capaz de sobrevivir durante generaciones mientras viaja hacia otro sistema estelar

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Científicos diseñaron una megaestructura espacial de 58 kilómetros para una misión humana de cuatro siglos fuera del sistema solar.
Científicos diseñaron una megaestructura espacial de 58 kilómetros para una misión humana de cuatro siglos fuera del sistema solar. (Proyecto Hyperion /Cortesía)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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