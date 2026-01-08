Ciencia

¿Cómo eliminar el olor a orina de perro en el césped artificial? Esta es la solución rápida y duradera

El olor a orina de perro en el césped artificial puede eliminarse de forma rápida y duradera. Conozca el método más efectivo, seguro para mascotas y fácil de aplicar en casa

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
El olor a orina en el césped artificial se elimina con agua abundante, limpieza de la base y soluciones como vinagre diluido o productos biodegradables.
El olor a orina en el césped artificial se elimina con agua abundante, limpieza de la base y soluciones como vinagre diluido o productos biodegradables. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCOlores fuertesOrinaPerrosMascotasLimpieza
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.