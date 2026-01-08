¿Cómo eliminar el olor a orina de perro en el césped artificial? Esta es la solución rápida y duradera

El olor a orina en el césped artificial se elimina con agua abundante, limpieza de la base y soluciones como vinagre diluido o productos biodegradables.

La presencia de perros y gatos en hogares con césped artificial es cada vez más común en Costa Rica. Aunque este tipo de superficie resiste el uso diario, el olor a orina puede concentrarse y resultar molesto si no se realiza una limpieza adecuada.

El problema no suele estar en el material visible, sino en la base subyacente, donde la orina puede impregnarse si no se lava correctamente.

El primer paso es el enjuague profundo

La forma más efectiva de iniciar la limpieza consiste en enjuagar abundantemente con agua la zona donde la mascota orinó. Este lavado debe ser prolongado y no limitarse a la superficie.

El objetivo es que el agua atraviese el césped artificial y alcance la capa inferior, donde suelen concentrarse los olores persistentes.

Especialistas de Royal Grass recomiendan aplicar una mezcla de vinagre natural diluido en agua tibia como refuerzo del lavado con agua.

Esta solución ayuda a neutralizar los olores sin dañar el césped artificial ni representar un riesgo para las mascotas. Tras aplicar la mezcla, se debe volver a enjuagar la zona.

El olor a orina en el césped artificial se elimina con agua abundante, limpieza de la base y soluciones como vinagre diluido o productos biodegradables.

Qué hacer si el olor persiste

Cuando el olor no desaparece tras varios lavados, existen productos de limpieza biodegradables diseñados para eliminar residuos orgánicos en jardines con césped artificial.

Estos productos están formulados para actuar en la base del material sin afectar su durabilidad. En estos casos, se recomienda consultar con el distribuidor del césped para identificar la opción más adecuada.

El césped artificial puede mantenerse libre de olores con rutinas simples de limpieza, siempre que se actúe con rapidez y se lave también la base del material.

Con agua suficiente y productos adecuados, esta superficie continúa siendo una opción funcional y segura para hogares con mascotas.