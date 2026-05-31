Ciencia

Cómo eliminar el olor a humedad del armario para siempre con ingredientes que ya tiene en su cocina

Ventilación, vinagre blanco y plantas aromáticas ayudan a combatir la humedad y proteger las prendas almacenadas

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El vinagre, el arroz, el café y las plantas aromáticas figuran entre las alternativas naturales para mantener secos los armarios.
El vinagre, el arroz, el café y las plantas aromáticas figuran entre las alternativas naturales para mantener secos los armarios. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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