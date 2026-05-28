Ciencia

¿Cómo dos faraones terminaron en la misma tumba? Hallazgo en Egipto revive misterio de hace 85 años

Investigadores encontraron piezas funerarias de Shoshenq III dentro del sepulcro de Osorkon II en la antigua ciudad de Tanis

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Por O Globo / Brasil / GDA
La tumba de Osorkon II contenía figuras del faraón Shoshenq III, revelando prácticas funerarias inusuales durante la dinastía XXII.
El descubrimiento de ushabtis en Egipto abrió nuevas dudas sobre entierros reales y luchas de poder en la dinastía XXII. (Ministerio de Turismo y Antiguidades de Egipto/O Globo, GDA)







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