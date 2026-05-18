Ciencia

Cómo dormir mejor puede reducir las lesiones al correr, según este estudio

La investigación analizó a 425 corredores aficionados y encontró una relación directa entre la calidad del sueño y las lesiones

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Por O Globo / Brasil / GDA
Dormir entre siete y nueve horas y mantener hábitos adecuados de descanso podría disminuir el riesgo de lesiones al correr.
Dormir entre siete y nueve horas y mantener hábitos adecuados de descanso podría disminuir el riesgo de lesiones al correr. (ChatGPT/Generada con IA)







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