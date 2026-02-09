¿Cómo cortar las uñas a su gato sin lastimarlo? Guía práctica para hacerlo bien en casa

El corte regular de uñas en gatos previene heridas y daños. La clave está en la paciencia, la técnica correcta y el refuerzo positivo.

Cortar las uñas de un gato reduce rasguños accidentales y daños en muebles. La tarea requiere paciencia, cuidado y una técnica adecuada para evitar lesiones.

Los gatos rascan como parte de su comportamiento natural. Esta acción les permite liberar estrés, estirar los músculos y comunicarse con otros animales. Tener un felino en casa no significa convivir con heridas constantes o muebles dañados, si el cuidado de las uñas se realiza de forma correcta.

El corte periódico de uñas ayuda a mantener la convivencia y la seguridad en el hogar. Para lograrlo, es fundamental conocer el procedimiento y respetar los límites del animal.

¿Cómo cortar las uñas de su gato?

Los gatos suelen rechazar situaciones nuevas. Por esta razón, se recomienda acostumbrarlos desde pequeños o iniciar el proceso lo antes posible. La constancia favorece que el animal asimile la rutina como algo habitual.

Durante el corte, la paciencia y la delicadeza resultan claves. Un manejo brusco genera estrés y dificulta futuras sesiones.

Según recomendaciones de un blog veterinario de Purina, estos pasos ayudan a realizar el corte de forma segura:

Sujete cada dedo con cuidado y presione suavemente la almohadilla para exponer la uña.

y presione suavemente la almohadilla para exponer la uña. Realice el corte siguiendo la forma natural de la uña.

de la uña. Deje un espacio antes de la zona rosada u oscura , ya que corresponde a la carne viva.

, ya que corresponde a la carne viva. El cortaúñas no debe tocar la vena interna de la uña.

de la uña. Si usted se siente nervioso o el gato muestra mucha inquietud, detenga el proceso y retómelo luego.

y retómelo luego. Aproveche para revisar almohadillas y patas y verifique que no existan cortes o cuerpos extraños.

y verifique que no existan cortes o cuerpos extraños. Ante cualquier anomalía, consulte con el veterinario .

. Revise las uñas una vez por semana .

. No regañe ni levante la voz durante el procedimiento.

Identifique si el gato afila más las uñas delanteras o traseras y ajuste la frecuencia del corte.

Un refuerzo positivo facilita el proceso. Ofrecer un premio comestible, como snacks cremosos en tubo, ayuda a que el gato relacione el corte de uñas con una experiencia favorable.

