Cómo científicos chinos resolvieron un misterio del hielo que intrigó a la física durante 170 años

Científicos chinos combinaron inteligencia artificial y microscopía avanzada para revelar qué ocurre en la superficie del hielo antes de derretirse y resolver un enigma de 170 años

Por O Globo / Brasil / GDA
La unión de inteligencia artificial y microscopía permitió observar una capa amorfa en el hielo a temperaturas extremas y aclarar un fenómeno descrito por Faraday en el siglo XIX.
La unión de inteligencia artificial y microscopía permitió observar una capa amorfa en el hielo a temperaturas extremas y aclarar un fenómeno descrito por Faraday en el siglo XIX. ( Canva /Canva)







