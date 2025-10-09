¿Cómo ‘caminaban’ las estatuas de la Isla de Pascua? Un nuevo estudio da una respuesta inesperada

Los investigadores han replicado la estatua de piedra tradicional para comprender cómo fue llevada por el Rapa Nui hace siglos.

Un estudio reciente afirma que las famosas estatuas Moai de la Isla de Pascua podían moverse de pie, con ayuda de cuerdas, lo que cambiaría la forma en que se entendía su traslado durante siglos.

La investigación, publicada en el Journal of Archaeological Science, indicó que el pueblo Rapa Nui habría desarrollado un método ingenioso para trasladar los monumentos de piedra. Las pruebas indican que usaron cuerdas amarradas a los lados de las estatuas para generar un movimiento similar al de una caminata.

La Isla de Pascua, ubicada en el Pacífico y parte del territorio de Chile, conserva cerca de 962 estatuas Moai. Estas fueron esculpidas entre los años 1.250 y 1.500. Por años se pensó que las estatuas eran transportadas acostadas. Sin embargo, el nuevo análisis sugiere lo contrario.

El estudio fue liderado por expertos de la Universidad Estatal de Nueva York y la Universidad de Binghamton. La investigación incluyó modelado en 3D, además de experimentos físicos. Estas pruebas revelaron que las estatuas tenían una base en forma de D y una leve inclinación hacia adelante, lo cual facilitaba su desplazamiento en forma de zigzag.

Las estatuas Moai habrían “caminado” con la ayuda de cuerdas y en posición vertical, según experimento realizado por investigadores. (Journal of Archaeological Science/Journal of Archaeological Science)

Para validar esta teoría, los investigadores construyeron una réplica de Moai con un peso de 4,35 toneladas y probaron su desplazamiento. En 40 minutos, un grupo de 18 personas logró mover la estatua 100 metros, utilizando el método que simula el movimiento de caminar.

El antropólogo Carl Lipo, autor del estudio, afirmó que el diseño de las estatuas favorecía ese tipo de transporte. Además, añadió que, una vez en movimiento, las estatuas podían ser manipuladas con relativa facilidad, incluso con el uso de un solo brazo, lo que permitía conservar energía.

El análisis también sugiere que las vías de traslado eran diseñadas especialmente para facilitar el desplazamiento vertical de los Moai. Los caminos formaban parte integral del proceso de movimiento. Los investigadores señalaron que era común observar la construcción de segmentos de camino antes de avanzar con las estatuas, lo que refuerza la idea de que cada trayecto era planificado con precisión.

La investigación propone que no existen evidencias que refuten este método de transporte vertical, ya que todas las pruebas físicas y las observaciones coinciden con el modelo planteado.

Finalmente, Lipo destacó que este hallazgo reconoce la capacidad técnica y organizativa del pueblo Rapa Nui, quienes sin maquinaria moderna habrían logrado resolver un desafío logístico complejo con recursos limitados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.