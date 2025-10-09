Ciencia

¿Cómo ‘caminaban’ las estatuas de la Isla de Pascua? Un nuevo estudio da una respuesta inesperada

Un estudio reveló que las estatuas no eran arrastradas acostadas, sino que eran balanceadas en posición vertical con cuerdas

Por O Globo / Brasil / GDA
Los investigadores han replicado la estatua de piedra tradicional para comprender cómo fue llevada por el Rapa Nui hace siglos
Los investigadores han replicado la estatua de piedra tradicional para comprender cómo fue llevada por el Rapa Nui hace siglos. (Carl Lipo/Journal of Archaeological Science)







