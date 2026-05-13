¿Cómo ahuyentar alacranes de forma segura y natural? Guía de remedios caseros efectivos

Organismos internacionales alertaron sobre el aumento de alacranes en casas y detallaron medidas preventivas para evitar accidentes.

El aumento en la presencia de alacranes dentro de las viviendas genera preocupación entre especialistas y organismos internacionales, que recomendaron reforzar medidas preventivas para evitar accidentes.

La Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos explicó que estos arácnidos son organismos ectotérmicos. Su actividad metabólica aumenta con las altas temperaturas. Además, buscan espacios húmedos y frescos para hidratarse, lo que los lleva a ingresar en casas y apartamentos.

La International Association of Certified Home Inspectors (InterNACHI) indicó que la medida más efectiva no depende únicamente de insecticidas. La entidad señaló que la clave está en la exclusión física. Este método consiste en bloquear cualquier acceso potencial hacia el interior de la vivienda.

Sellar grietas y reducir refugios exteriores

Especialistas en control de plagas advirtieron que los alacranes pueden atravesar espacios muy pequeños. Según manuales técnicos de Syngenta Professional Pest Management (PPM), estos animales logran comprimirse y pasar por grietas del grosor de una tarjeta de crédito.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Sellar ventanas y puertas con silicona o masilla.

con silicona o masilla. Revisar entradas de tuberías de agua, gas y electricidad.

Instalar guardapolvos en puertas.

Colocar mallas mosquiteras de trama fina en ventanas y tragaluces.

La American Mosquito Control Association (AMCA) también recomendó mantener árboles, plantas y arbustos a una distancia mínima de 30 centímetros de las paredes exteriores. Esta práctica evita que los alacranes utilicen la vegetación como puente para ingresar por techos o ventanas.

Cambios en hábitos diarios ayudan a reducir riesgos

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) señalaron que la mayoría de las picaduras ocurre por contacto accidental. Los incidentes suelen registrarse en dormitorios, bodegas o zonas de almacenamiento.

Por esta razón, los expertos aconsejaron revisar y sacudir la ropa antes de usarla. También pidieron inspeccionar el calzado y la ropa de cama. Estos sitios ofrecen oscuridad y temperaturas adecuadas para que los alacranes permanezcan ocultos durante el día.

Uso de químicos debe quedar en manos de profesionales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó utilizar productos de efecto residual diseñados específicamente para arácnidos. Sin embargo, insistió en que la aplicación debe realizarla personal especializado.

La entidad advirtió que un uso incorrecto de químicos puede dispersar la plaga hacia otras áreas cercanas.

Picadura de alacrán requiere atención médica inmediata

La Mayo Clinic alertó sobre los riesgos de aplicar remedios caseros tras una picadura. La institución desaconsejó prácticas como succionar el veneno o realizar cortes sobre la piel.

Los especialistas recomendaron colocar una compresa fría para disminuir la inflamación y acudir de inmediato a un centro médico para recibir tratamiento adecuado.

El manejo de una persona afectada constituye una urgencia médica. El riesgo aumenta en menores de edad y adultos mayores debido a la toxicidad del veneno y a la rapidez con la que puede avanzar el cuadro clínico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.