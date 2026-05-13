Ciencia

¿Cómo ahuyentar alacranes de forma segura y natural? Guía de remedios caseros efectivos

Expertos recomendaron sellar accesos, revisar ropa y eliminar refugios para reducir la presencia de alacranes en viviendas

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Por El Universal / México / GDA
Organismos internacionales alertaron sobre el aumento de alacranes en casas y detallaron medidas preventivas para evitar accidentes.
Organismos internacionales alertaron sobre el aumento de alacranes en casas y detallaron medidas preventivas para evitar accidentes. (ChatGPT/Generada con IA)







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