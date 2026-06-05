Ciencia

Cómo afilar un cuchillo de cocina con un sencillo truco casero: paso a paso para recuperar su filo en minutos

Un método casero con papel aluminio puede ayudar a recuperar parte del filo de un cuchillo cuando no hay un afilador disponible

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Por El Universal / México / GDA
Especialistas explican por qué los cuchillos pierden filo y qué cuidados ayudan a prolongar su vida útil en la cocina.
Especialistas explican por qué los cuchillos pierden filo y qué cuidados ayudan a prolongar su vida útil en la cocina. (ChatGPT/Generada con IA)







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