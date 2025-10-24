Cometa Lemmon sobre Centroamérica y México: cómo verlo sin telescopio este octubre

El cometa Lemmon cruzará el cielo de México y Centroamérica este octubre. No volverá a pasar cerca de la Tierra en los próximos 1.400 años.

El Cometa Lemmon (C/2025 A6) atravesará los cielos del hemisferio norte y será visible a simple vista en México y Centroamérica, siempre que se cumplan condiciones de oscuridad adecuadas.

Este fenómeno representa una oportunidad irrepetible, ya que su órbita lo trae al Sistema Solar solo cada 1.400 años.

El astro, una mezcla de hielo, polvo y compuestos orgánicos, fue descubierto el 3 de enero de 2025 desde el Observatorio Mount Lemmon, en Arizona. Actualmente se aproxima al punto más cercano a la Tierra y ofrece un espectáculo nocturno sin necesidad de telescopios.

¿Cuándo podrá observarse el Cometa Lemmon?

Según el portal especializado Star Walk, el cometa será visible entre el 25 y el 31 de octubre, alcanzando su máximo brillo alrededor del 27 de octubre.

Durante esa fecha, la Luna estará en fase nueva, lo que facilitará una observación clara desde zonas oscuras.

En México, el mejor horario para verlo será después de la puesta del sol, entre las 6:30 p. m. y las 8:15 p. m., dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, en Ciudad de México, alcanzará una altura de 26° en el horizonte alrededor de las 6:27 p. m. y luego comenzará a descender.

Para los países de Centroamérica, se recomienda observarlo a partir de las 7 p. m. en dirección oeste o suroeste.

¿Qué tan brillante será este cometa?

Las previsiones astronómicas indican que el Cometa Lemmon alcanzará una magnitud aparente de 4, lo cual lo hará visible sin instrumentos ópticos bajo cielos oscuros. Posteriormente, podrá observarse con binoculares hasta mediados de noviembre, pero se desvanecerá rápidamente desde el 10 de noviembre.

¿Cómo identificar al Cometa Lemmon?

A simple vista, el Cometa Lemmon parecerá una estrella tenue y difusa. En fotografías, suele apreciarse como una estela verde brillante con una larga cola.

Con binoculares, se distinguirá como una mancha borrosa con núcleo luminoso y una cola corta dirigida en sentido opuesto al Sol.

Actualmente, el cometa transita la constelación Bootes y durante la última semana de octubre se desplazará hacia Serpiente y Ofiuco.

Consejos para observar el cometa sin telescopio

Busque un cielo oscuro : aléjese de las luces urbanas. Las zonas rurales ofrecen mejores condiciones.

: aléjese de las luces urbanas. Las zonas rurales ofrecen mejores condiciones. Observe 90 minutos después del atardecer : cuando la luz solar haya desaparecido por completo.

: cuando la luz solar haya desaparecido por completo. Adapte su vista : permanezca al menos 30 minutos en la oscuridad antes de comenzar la observación.

: permanezca al menos antes de comenzar la observación. Use aplicaciones móviles: herramientas como Star Walk, Stellarium o SkySafari facilitan la localización precisa del cometa en tiempo real.

Este evento coincide con la lluvia de meteoros Oriónidas, lo cual aumentará el interés de aficionados a la astronomía durante las noches de observación.

