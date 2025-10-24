Ciencia

Cometa Lemmon sobre Centroamérica y México: cómo verlo sin telescopio este octubre

El Cometa Lemmon será visible a simple vista en México y Centroamérica entre el 25 y 31 de octubre. Le contamos cómo verlo sin telescopio

Por El Universal / México / GDA
El cometa Lemmon cruzará el cielo de México y Centroamérica este octubre. No volverá a pasar cerca de la Tierra en los próximos 1.400 años.
El cometa Lemmon cruzará el cielo de México y Centroamérica este octubre. No volverá a pasar cerca de la Tierra en los próximos 1.400 años. (MARIANA SUAREZ/AFP)







