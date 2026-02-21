Cometa C/2026 A1: el rasante solar descubierto en Chile que podría brillar incluso de día

Astrónomos franceses hallaron en Chile un cometa rasante solar que podría brillar intensamente si sobrevive a su paso extremo. Imagen con fines ilustrativos.

Un nuevo cometa del grupo Kreutz encendió el interés de la comunidad científica. El objeto C/2026 A1 (MAPS) se acerca al Sol a menos de 200.000 kilómetros. Su brillo aún es incierto, según información del blog Exploraciones Celestiales San Pedro de Atacama.

El cometa C/2026 A1 (MAPS) fue descubierto por un grupo de astrónomos aficionados franceses que operan telescopios en Chile el pasado 13 de enero. La detección ocurrió cuando el objeto se encontraba a 300 millones de kilómetros del Sol y a 82 días de su perihelio. Es la primera vez que un cometa de este tipo se identifica con tanta anticipación.

El interés se centra en su trayectoria extrema y en la posibilidad de que alcance un brillo inusual en abril, cuando se acerque al Sol.

Un rasante del Sol de la familia Kreutz

El C/2026 A1 integra el grupo de los llamados rasantes del Sol de la familia Kreutz. Esta familia incluye algunos de los cometas más brillantes observados.

Estos cuerpos pasan muy cerca de la superficie solar. En muchos casos no sobreviven al intenso calor y terminan desintegrados.

Las proyecciones indican que en abril el cometa se aproximará a apenas 120.000 kilómetros del Sol. Si resiste ese paso, podría alcanzar un brillo suficiente para ser visible incluso de día, un fenómeno poco frecuente.

El astrónomo César Fuentes, investigador asociado del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines y académico de la Universidad de Chile, explicó que los cometas Kreutz son fragmentos de un cuerpo mucho mayor que se rompió hace siglos.

El astrónomo alemán Heinrich Kreutz estudió estos objetos y demostró su parentesco.

Según Fuentes, casi todos estos cometas tienen períodos cercanos a 1.000 años. Se acercan mucho a la superficie solar. Muchos se evaporan o se vuelven extremadamente brillantes. Hasta ahora se han descubierto más de 5.000 con observatorios que monitorean el Sol.

Fuentes señaló que el C/2026 A1 presenta una particularidad: se descubrió de noche.

Esto sugiere que podría tratarse de un objeto grande. Sin embargo, su tamaño aún no se determina con precisión. El investigador indicó que podría ser uno de los fragmentos más grandes del grupo y, por eso, alcanzar un brillo considerable.

Descubierto en Chile, el objeto pertenece a los rasantes solares de Kreutz y podría convertirse en uno de los más brillantes de los últimos años. Imagen con fines ilustrativos (Canva/Canva)

Cuándo y dónde podría observarse

El momento más cercano al Sol ocurrirá a inicios de abril. Si el cometa sobrevive, la observación será más favorable desde el hemisferio sur.

Debido a su proximidad con el Sol, deberá buscarse al amanecer o al atardecer. En esos momentos el cielo está parcialmente oscuro y permite distinguir objetos cercanos a la posición solar.

El astrónomo advirtió que el resultado es incierto. La visibilidad dependerá del brillo real que alcance, ya que los cometas presentan variaciones significativas.

También influirá su cohesión interna, su rotación y la reacción de sus hielos ante el calor solar. La ebullición podría provocar su fragmentación o destrucción.

¿Qué son los cometas rasantes del Sol?

Según la NASA, los cometas rasantes del Sol son aquellos que se acercan muchísimo a nuestra estrella en el punto más cercano de su órbita, conocido como perihelio.

Para clasificarse como tales deben pasar a menos de 1,37 millones de kilómetros del Sol. Muchos se aproximan aún más.

Estas condiciones generan efectos extremos. La radiación solar evapora sus hielos con rapidez. El viento solar y la presión de radiación forman sus colas. Además, sufren intensas fuerzas gravitacionales que pueden romperlos.

Por eso la mayoría no sobrevive al paso cercano.

La mayor parte sigue la llamada ruta de Kreutz y forma el grupo Kreutz. Los científicos consideran que todos son fragmentos de un cometa gigante que se desintegró hace cientos o miles de años.

En ocasiones varios fragmentos regresan juntos. Esto produce un aumento en la cantidad de cometas rasantes observados.

Un caso conocido fue el cometa Lovejoy en 2011, uno de los pocos que logró sobrevivir a su paso cercano al Sol. Otros, como el cometa ISON, siguieron trayectorias distintas y, si resisten, podrían incluso abandonar el sistema solar.

