Ciencia

Comercio de animales silvestres dispara el riesgo de transmisión de patógenos de animales a humanos

Investigación de universidades en Alemania y Suiza analiza 40 años de datos para explicar cómo el mercado de fauna silvestre impulsa el intercambio de patógenos con los humanos

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Por Europa Press
Los mamíferos comercializados tienen 1,5 veces más probabilidades de portar patógenos humanos que las especies silvestres fuera del mercado, según revela un análisis publicado en la revista Science.
Los mamíferos comercializados tienen 1,5 veces más probabilidades de portar patógenos humanos que las especies silvestres fuera del mercado, según revela un análisis publicado en la revista Science. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Jimmy Chan de Pexels)







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