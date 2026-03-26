Ciencia

Colillas en los nidos: la estrategia de los pájaros abre preguntas sobre salud y adaptación

El uso de restos de cigarro en nidos ayuda a disminuir parásitos en aves urbanas, aunque expertos detectan posibles efectos negativos en sus células

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Pinzones urbanos incorporan colillas en sus nidos para combatir parásitos. Estudios evidencian ventajas y advierten sobre daño genético potencial.
Pinzones urbanos incorporan colillas en sus nidos para combatir parásitos. Estudios evidencian ventajas y advierten sobre daño genético potencial. (Imagen con fines ilustrativos). (ChatGPT /Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaPájarosCigarros
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.