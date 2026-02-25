Colapso maya: estudio revela la pista climática que explicaría el abandono masivo de sus ciudades

Investigación climática vincula caída de lluvias y crisis agrícola con el abandono de grandes urbes mayas hace 1.200 años.

Hace 1.200 años, la civilización maya enfrentó un colapso abrupto en la península de Yucatán, en América Central. En un periodo cercano a 100 años, grandes ciudades quedaron desiertas y amplias zonas del territorio perdieron población. Aunque el pueblo maya no desapareció, su influencia regional se redujo de forma drástica.

Durante décadas, la ciencia planteó distintas hipótesis. Se mencionaron conflictos internos y crisis políticas. También se analizaron posibles problemas ambientales. Ahora, un estudio basado en núcleos de hielo aporta una nueva explicación con énfasis en el clima.

La investigación la dirigió el profesor Paul Mayewski, de la Universidad de Maine. El experto analizó muestras de hielo con una antigüedad de 1.200 años para reconstruir las condiciones atmosféricas de ese periodo.

El científico centró su análisis en el registro de amoníaco, un compuesto que permite estimar la presencia de vegetación. Según detalló, concentraciones altas indican climas cálidos y húmedos con abundante cobertura vegetal. Niveles bajos reflejan sequías prolongadas y reducción de plantas.

En la muestra correspondiente al periodo del colapso maya, Mayewski detectó una caída significativa en los niveles de amoníaco. El hallazgo apunta a una sequía severa en la región.

Esa condición climática afectó los cultivos. La escasez de alimentos limitó la capacidad de sostener poblaciones numerosas. El escenario impulsó migraciones masivas y el abandono de ciudades en un plazo corto.

El estudio también señala un posible factor agravante: la deforestación. Investigaciones sobre la tala para ampliar tierras agrícolas indican que la pérdida de bosques reduce la absorción de radiación solar.

Esa reducción disminuye la evaporación del agua. El proceso impacta la formación de nubes y reduce la cantidad de lluvia. El ciclo genera menos precipitaciones y agrava la sequía.

Así se activó un círculo adverso. Menos lluvias provocaron fallas en cultivos esenciales. La menor producción de alimentos debilitó la estructura social y económica.

La hipótesis climática se suma a otras teorías. Entre ellas figuran luchas de poder, malestar político interno y sobrepoblación.

Siglos después, la llegada de los españoles a América Central introdujo enfermedades que afectaron de forma severa a las poblaciones nativas, incluido el pueblo maya.

A pesar del colapso y los cambios históricos, los mayas perduraron. En la actualidad, su cultura y comunidades siguen presentes en diversas regiones de América Central.

