Ciencia

Cobra o lagarto: estudio resuelve misterio centenario sobre reptil sin patas en Asia

La investigación identificó al reptil como ‘Dopasia formosensis’ y aclaró errores históricos tras la pérdida del espécimen original en la Segunda Guerra Mundial

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Por O Globo / Brasil / GDA
Científicos confirmaron que el lagarto sin patas de Formosa es una especie distinta. El hallazgo aclara su clasificación y aporta datos sobre su comportamiento.
Científicos confirmaron que el lagarto sin patas de Formosa es una especie distinta. El hallazgo aclara su clasificación y aporta datos sobre su comportamiento. (Yu-Jhen Liang/ZooKeys)







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