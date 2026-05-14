Ciencia

Cobra marina con veneno letal sorprende por su capacidad para matar hasta 100 personas con una sola dosis

Esta serpiente marina habita en océanos tropicales y sorprende por un veneno extremadamente potente y una adaptación única al mar

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Por O Globo / Brasil / GDA
La cobra marina pelágica vive en alta mar, tiene un veneno letal y casi nunca representa un riesgo directo para humanos.
La cobra marina pelágica vive en alta mar, tiene un veneno letal y casi nunca representa un riesgo directo para humanos. (Wikimedia/Aloaiza)







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O Globo

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