Cobra marina con veneno letal sorprende por su capacidad para matar hasta 100 personas con una sola dosis

La cobra marina pelágica vive en alta mar, tiene un veneno letal y casi nunca representa un riesgo directo para humanos.

La cobra marina pelágica (Hydrophis platurus) figura entre las serpientes más venenosas del mundo. Especialistas señalan que una sola dosis de su veneno puede matar hasta 100 adultos. A pesar de esa capacidad letal, la especie rara vez representa un peligro para humanos porque vive en alta mar y evita el contacto con personas.

La serpiente posee un dorso oscuro y un vientre amarillo intenso. Habita principalmente en aguas tropicales y subtropicales de los océanos Índico y Pacífico. Además, cuenta con una cola achatada en forma de remo. Esa adaptación facilita su desplazamiento en el océano.

A diferencia de las serpientes terrestres, la cobra marina pelágica casi nunca llega a tierra firme. Su alimentación incluye peces y pequeños organismos marinos. Toda su vida transcurre en el océano.

El veneno de esta especie es neurotóxico y miotóxico. Las toxinas pueden provocar parálisis muscular y daños severos en el organismo.

Otra serpiente marina conocida es el krait marino, del género Laticauda. Aunque también es venenosa, mantiene características de serpientes terrestres. La especie necesita regresar a tierra para poner huevos. Su principal adaptación acuática aparece en la cola en forma de remo, utilizada para nadar.

En ríos y zonas inundadas de América del Sur, las serpientes acuáticas más conocidas suelen depender más de la fuerza física que del veneno. Ese es el caso de la anaconda, una serpiente sin veneno que mata por constricción. El animal aprieta el cuerpo de sus presas hasta impedir la respiración.

La anaconda verde puede superar los 6 metros de longitud. Vive en ambientes de agua dulce como ríos, pantanos y canales. Aunque genera temor por su tamaño, los ataques contra humanos son considerados raros.

Especialistas advierten que uno de los mayores riesgos relacionados con serpientes es la identificación incorrecta de las especies. La falsa terciopelo (Erythrolamprus miliaris), por ejemplo, no posee un veneno peligroso para humanos. Sin embargo, imita características físicas y comportamientos de serpientes venenosas para alejar depredadores.

La especie logra aplanar la cabeza y crear una forma triangular similar a la de serpientes verdaderamente venenosas. Su coloración amarillenta o verdosa también provoca confusión. La falsa terciopelo habita distintos biomas brasileños y se alimenta principalmente de peces y anfibios.

Especialistas recalcan que la forma de la cabeza no es un criterio confiable para identificar si una serpiente es venenosa. Ante un encuentro con estos animales, la recomendación es mantener distancia y evitar cualquier intento de captura o acercamiento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.