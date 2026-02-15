Civilización perdida de 40.000 años: investigador afirma que símbolos antiguos desafían a la arqueología

Símbolos en Turquía, Egipto y América del Sur reavivan debate sobre una supuesta cultura avanzada de hace 40.000 años.

Un investigador independiente afirmó que halló indicios de una civilización perdida de entre 38.000 y 40.000 años de antigüedad. Según su hipótesis, esa cultura habría desarrollado un código simbólico global para preservar conocimiento antes de eventos catastróficos.

La teoría contradice la postura de la arqueología académica, que durante siglos rechazó la existencia de una sociedad avanzada anterior a las civilizaciones conocidas.

Supuesto código global basado en geometría y arquitectura

En entrevista con el Daily Mail, Matthew LaCroix explicó que su investigación surgió tras un hallazgo reciente en Egipto. Aseguró que identificó conexiones entre símbolos ubicados en distintos continentes.

El investigador sostuvo que esa civilización seguía ciclos cósmicos, anticipaba desastres globales y registraba enseñanzas sobre los orígenes humanos, la estructura del universo y la existencia divina en monumentos y sitios sagrados.

LaCroix indicó que detectó patrones recurrentes en piedras antiguas alrededor del mundo. Mencionó formas gigantes en T, reentrancias de tres niveles y pirámides escalonadas.

Afirmó que la repetición de estos motivos en culturas geográficamente distantes sugiere un origen común y no un desarrollo independiente. Señaló que estos símbolos no deberían existir en distintas plataformas culturales sin contacto entre sí.

Del Lago Van a América del Sur y Camboya

El investigador ubicó los símbolos desde la región del Lago Van, en el este de Turquía, hasta sitios en América del Sur y Camboya.

Propuso que el área del Lago Van fue el punto de origen del sistema global. Denominó Ionis a un sitio que, según su planteamiento, preservó el proyecto original. Indicó que ese modelo se trasladó luego a lugares como Gizé en Egipto y Tiwanaku en Bolivia.

Uno de los artefactos centrales que citó fue el relieve de Kefkalesi, una escultura en basalto. Según explicó, esta pieza refleja la misma iconografía observada en Egipto y América del Sur.

Entre los elementos recurrentes mencionó formas en T, una pirámide escalonada con tres puertas y la figura del león. Interpretó este último como un símbolo de guardián dentro del supuesto código.

Rechazo de la comunidad científica

La hipótesis recibió críticas de arqueólogos. Especialistas señalaron que los sitios en la región del Lago Van pertenecen al período urartiano, que data de hace pocos miles de años.

Indicaron además que no existe evidencia de una civilización global anterior a la Era del Hielo. Tampoco hay estudios revisados por pares que respalden la datación propuesta por LaCroix.

La discusión sobre estos hallazgos se mantiene en el ámbito académico, mientras la comunidad científica insiste en la falta de pruebas que sustenten la teoría.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.