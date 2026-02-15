Ciencia

Civilización perdida de 40.000 años: investigador afirma que símbolos antiguos desafían a la arqueología

Matthew LaCroix sostiene que patrones en piedras antiguas revelan un código global previo a la Era del Hielo, teoría que genera controversia científica

Por O Globo / Brasil / GDA
Símbolos en Turquía, Egipto y América del Sur reavivan debate sobre una supuesta cultura avanzada de hace 40.000 años. (Matthew LaCroix/Matthew LaCroix)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

