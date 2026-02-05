Ciencia

Ciudad portuaria fundada por Alejandro Magno resurge en las riberas del río Tigris

Investigaciones arqueológicas en Irak revelan restos de una extensa urbe del siglo 4 a. C. que funcionó como puerto clave del comercio antiguo en el golfo Pérsico

Por O Globo / Brasil / GDA
Una antigua Alejandría resurge en Irak tras estudios con drones y geofísica que revelan una metrópoli portuaria clave de la antigüedad.
Una antigua Alejandría resurge en Irak tras estudios con drones y geofísica que revelan una metrópoli portuaria clave de la antigüedad. (Stuart Campbell/Proyecto Charax Spasinou)







