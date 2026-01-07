Ciencia

Ciudad maya perdida sorprende con más de 60 estructuras ocultas durante 5 siglos en México

Arqueólogos confirman una ciudad maia extensa con arquitectura Puuc dentro del Parque Oxwatz

Por O Globo / Brasil / GDA
El Proyecto X'baatún reveló estructuras mayas y una pirámide en un sitio de gran extensión en Yucatán.
El Proyecto X'baatún reveló estructuras mayas y una pirámide en un sitio de gran extensión en Yucatán. (Proyecto X'baatun 2025/Proyecto X'baatun 2025)







