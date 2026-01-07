Ciudad maya perdida sorprende con más de 60 estructuras ocultas durante 5 siglos en México

El Proyecto X'baatún reveló estructuras mayas y una pirámide en un sitio de gran extensión en Yucatán.

Arqueólogos del Proyecto X’baatún exploraron de nuevo el municipio de Tekal de Venegas, en Yucatán, y confirmaron la presencia de una ciudad maya ocupada entre 700 y 1.200 d. C. El sitio, ubicado dentro del Parque Oxwatz, mostró una extensión mayor a la conocida y abrió nuevas líneas de investigación.

El equipo explicó que la zona incluía unas 60 estructuras dentro de un núcleo amurallado de 9 kilómetros. Juan García Targa, codirector del proyecto, comunicó que el asentamiento rebasó las estimaciones iniciales y aún no se definió su borde total.

Nuevas evidencias desde el aire

Los especialistas identificaron construcciones en las cuatro direcciones a partir de la denominada Estructura 1. Además, el sitio cercano de Kukulá formó un conjunto urbano más amplio.

El análisis dependió de mapeos topográficos, fotogrametría con drones y perforación de pozos, lo que permitió reconocer edificaciones dentro del complejo residencial llamado Estructura 13.

Ese conjunto incluyó una plaza y una pequeña pirámide, identificada como Estructura 15, con una base de 9 metros y una altura de 4 metros. Los investigadores resaltaron una coherencia arquitectónica en todo el sector.

Rasgos del estilo Puuc

La investigación confirmó que varias construcciones mostraron elementos del estilo Puuc, característico del Período Clásico Terminal (800 – 950 d. C.). Las edificaciones presentaron habitaciones, columnas y bóvedas elaboradas con las conocidas piedras de bota, recurso distintivo de esa tradición maia.

Los estudios de restos cerámicos, dirigidos por Varela Torrecilla, codirectora del proyecto, registraron vínculos con el sitio de Ek’ Balam, situado a más de 120 kilómetros del Parque Oxwatz.

Investigación con participación local

El Proyecto X’baatún avanzó con la colaboración de la Universidad Autónoma de Yucatán y con el apoyo de trabajadores de Tekal de Venegas y Dzoncauich, quienes aportaron conocimientos claves para las excavaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.