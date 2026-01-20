Ciencia

Cirugías de cadera y rodilla asistidas por robots ya se realizan en Argentina

El uso de brazos robóticos en ortopedia ya permite intervenciones de alta precisión, con planificación digital personalizada, menor impacto quirúrgico y mejores tiempos de recuperación

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Argentina aplica cirugía robótica en cadera y rodilla. El sistema mejora precisión, reduce daño tisular y acelera la recuperación funcional.
Argentina aplica cirugía robótica en cadera y rodilla. El sistema mejora precisión, reduce daño tisular y acelera la recuperación funcional. ( Motion Clinic/Motion Clinic)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRobotsCirugíasSalud
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.