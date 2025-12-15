Cinco hallazgos vikingos de 2025 que reescriben lo que se creía sobre estos pueblos

Restos humanos, tesoros de plata y piezas únicas amplían el conocimiento sobre la organización social y las creencias vikingas.

Restos humanos, joyas y piezas únicas forman parte de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de este año sobre la cultura vikinga. Las excavaciones realizadas en distintos puntos de Europa aportaron nueva información sobre rituales funerarios, vida cotidiana y redes comerciales de estos pueblos nórdicos.

Los vikingos son conocidos por su cultura guerrera, exploradora y mitológica, así como por complejos rituales funerarios. Estas ceremonias buscaban asegurar el tránsito del fallecido hacia el Valhalla, el salón de los dioses reservado a quienes morían en combate. El conocimiento actual sobre estas prácticas surge de registros históricos y, de forma clave, de la arqueología, que ofrece evidencias físicas sobre sus costumbres y organización social.

A continuación, los cinco principales anuncios arqueológicos de 2025 vinculados a la era:

1. Un entierro femenino con rituales desconocidos

Una sepultura de la Era Viking apareció en el condado de Trøndelag, en Noruega. Los restos óseos corresponden a una mujer que vivió alrededor del año 800. Arqueólogos de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología localizaron también joyas ornamentadas y pequeños huesos de aves dentro del túmulo.

Los objetos formaban parte de rituales funerarios y reflejaban estatus social elevado. Esto sugiere que la mujer era libre y posiblemente propietaria de una granja. El hallazgo más llamativo fue la presencia de dos conchas de vieira colocadas en la boca, una práctica desconocida hasta ahora en sepulturas precristianas de Noruega.

2. Una mujer enterrada junto a su perro

En la isla de Senja, al norte de Noruega, arqueólogos localizaron un túmulo funerario a solo 20 centímetros de la superficie. Junto a los restos de una mujer de alto rango social apareció el esqueleto de un perro, un acompañamiento poco frecuente en entierros vikingos.

La sepultura estaba asociada a un antiguo barco, práctica reservada para personas acomodadas. El ajuar incluía broches típicos, cuentas de hueso o ámbar, un colgante en forma de anillo y un objeto alargado elaborado con hueso de ballena. Estos elementos refuerzan la idea de que la mujer ocupaba un lugar destacado en su comunidad.

3. Una granja vikinga de alto estatus en Inglaterra

En el sitio arqueológico de High Tarns Farm, en Cumbria, se descubrió la mayor construcción vikinga identificada hasta ahora en Gran Bretaña. Las excavaciones iniciaron tras el análisis de imágenes satelitales que revelaron marcas en los cultivos.

Las dataciones por carbono situaron las estructuras entre los años 990 y 1160 d. C.. No existía relación con un monasterio medieval cercano. En cambio, los restos correspondían al núcleo de una granja señorial vikinga, con un gran salón, una fornalha para producción de carbón y un secador de granos.

4. Un tesoro de plata en las afueras de Estocolmo

En Täby, cerca de Estocolmo, arqueólogos recuperaron un conjunto de joyas de plata oculto bajo el piso de una construcción entre los años 400 y 1050 d. C. Los objetos fueron hallados dentro de un vaso de cerámica, envueltos en una bolsa de tela.

El conjunto incluye ocho collares tipo torque, dos brazaletes, un anillo, dos perlas y 12 monedas convertidas en colgantes. Las monedas procedían de regiones como Inglaterra, Normandía, Bohemia, Baviera y Persia. Esto evidencia amplias redes comerciales internacionales mantenidas por los vikingos escandinavos.

5. Una pieza de juego vinculada a Harald Bluetooth

En el sur de Noruega apareció una pieza de juego tallada en marfil de morsa, asociada al reinado de Harald Bluetooth, uno de los gobernantes nórdicos más conocidos. El objeto mide tres centímetros de altura y pertenece al juego Hnefatafl, conocido como el “ajedrez vikingo”.

La figura presenta rasgos faciales detallados, como ojos grandes, bigote, patillas y barba trenzada. La pieza fue identificada recientemente en un depósito de museo y representa una de las escasas imágenes conocidas de un rey vikingo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.