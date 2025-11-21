Ciencia

Cinco bosques de Centroamérica son refugio clave de aves migratorias; sin embargo, su extensión disminuye aceleradamente

Los Cinco Grandes Bosques alojan porciones críticas de poblaciones migratorias mientras enfrentan pérdida acelerada de cobertura

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Estudio calcula que estas selvas mesoamericanas concentran hasta 46% de poblaciones globales en temporada no reproductiva. (ALONSO TENORIO)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGCentroaméricaCinco Grandes Bosques de Mesoamérica
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.