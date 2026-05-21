Ciencia

Científicos revelan por qué la Gran Pirámide de Guiza ha resistido terremotos durante 4.600 años

Un estudio encontró que la pirámide de Keops evita la resonancia sísmica y distribuye mejor las vibraciones

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Por Jailine González Gómez
Investigadores analizaron la respuesta sísmica de la pirámide de Keops y hallaron claves que explican su estabilidad.
Investigadores analizaron la respuesta sísmica de la pirámide de Keops y hallaron claves que explican su estabilidad. (Jorge Láscar/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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