Científicos revelan enfermedades en momias egipcias de más de 2.300 años sin abrirlas

Estudio con escaneo avanzado detecta enfermedades y corrige errores en momias egipcias de más de 2.300 años sin dañarlas.

Un grupo de científicos logró observar el interior de momias egipcias sin alterar su estructura. El hallazgo permitió identificar enfermedades y corregir errores de estudios previos sobre restos con más de 2.300 años de antigüedad.

La investigación se apoyó en tecnología de digitalización de alta resolución. Este método permitió examinar estructuras internas sin dañar los artefactos. Los restos analizados incluyeron dos cabezas, dos piernas izquierdas, un pie y una mano. Su origen data entre 401 y 259 a. C.

Uno de los casos más llamativos fue la reclasificación de un pie. En análisis anteriores se interpretó como un ave momificada. El nuevo estudio determinó que era un pie humano con un fragmento ausente en el dedo mayor.

Los resultados también evidenciaron condiciones de salud en los individuos. Una de las piernas presentó signos de osteoporosis. Esta enfermedad debilita los huesos y aumenta el riesgo de fracturas. Otro miembro inferior mostró características de una persona más joven. Esto sugiere que los restos pertenecen a distintos individuos.

Los investigadores mantienen en análisis una mano momificada. El objetivo es determinar si corresponde a un menor o a un adulto. Para ello se evalúan el tamaño y la estructura ósea.

La museóloga Krisztina Scheffer, del Museo de Historia de la Medicina Semmelweis, indicó que las imágenes ofrecen un nivel de detalle superior. Señaló que este tipo de tecnología permite obtener información científica válida sobre restos preservados durante décadas.

El estudio busca comprender mejor las técnicas de momificación del antiguo Egipto. También pretende identificar anomalías y condiciones médicas en los cuerpos analizados. La aplicación de herramientas modernas abre nuevas posibilidades sin afectar el estado de conservación.

La momificación era una práctica central en la cultura egipcia. Se vinculaba con la creencia en la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios preservaban los cuerpos para asegurar la continuidad en el más allá. Esta civilización se desarrolló durante milenios en torno al río Nilo y dejó un legado histórico significativo.

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