Ciencia

Científicos revelan enfermedades en momias egipcias de más de 2.300 años sin abrirlas

Tecnología de alta resolución permite estudiar momias del antiguo Egipto y revela detalles inéditos sobre su salud y origen

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Por O Globo / Brasil / GDA
Estudio con escaneo avanzado detecta enfermedades y corrige errores en momias egipcias de más de 2.300 años sin dañarlas.
Estudio con escaneo avanzado detecta enfermedades y corrige errores en momias egipcias de más de 2.300 años sin dañarlas. (Universidade Semmelweis /Centro de Imagem Médica)







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