Científicos reaniman ‘gusano zombi’ de 24.000 años y sorprende con su reproducción en laboratorio

Un rotífero congelado por miles de años volvió a la vida y se reprodujo. El hallazgo genera interés científico y alerta sobre riesgos del deshielo.

Un organismo microscópico que permaneció congelado durante unos 24.000 años volvió a la vida en laboratorio. El hallazgo sorprendió a la comunidad científica. El ser incluso recuperó su capacidad de reproducirse. El estudio se publicó en el 2021 en la revista Current Biology.

El organismo corresponde a un rotífero, un animal multicelular microscópico. Este tipo de especie es común en ambientes de agua dulce. También destaca por su resistencia extrema. Los investigadores lo localizaron en capas profundas del permafrost de Siberia. El ejemplar se mantuvo preservado desde el Pleistoceno Superior.

La investigación señala que la formación geológica Yedoma resultó clave. Este tipo de permafrost contiene gran cantidad de hielo y materia orgánica. Esa condición permitió conservar al organismo congelado durante miles de años.

En condiciones controladas, los científicos descongelaron el rotífero. El resultado generó asombro. El organismo retomó sus funciones biológicas. Además, logró reproducirse de forma asexual.

El investigador principal, Stas Malavin, explicó que el informe aporta evidencia sólida. Indicó que animales multicelulares pueden sobrevivir durante decenas de miles de años en criptobiosis. Este estado implica una interrupción casi total del metabolismo.

La criptobiosis permite a ciertos seres vivos resistir condiciones extremas. Entre ellas destacan temperaturas muy bajas, falta de oxígeno y deshidratación. Aunque ya existían antecedentes en microorganismos simples, este caso marca un avance. Se trata de un organismo multicelular, con mayor complejidad estructural.

Los científicos indicaron que este hallazgo amplía el conocimiento sobre la resistencia celular. También ayuda a comprender cómo algunas formas de vida toleran el frío extremo y la radiación durante largos periodos.

El estudio también advierte sobre posibles riesgos. El derretimiento del permafrost podría liberar microorganismos antiguos. Esto genera preocupación por impactos ambientales y biológicos.

Los expertos señalaron que aún no es posible prever el comportamiento de estos organismos al reactivarse. La incertidumbre persiste sobre sus efectos en ecosistemas actuales.

El descubrimiento se suma a registros previos. En 2021, investigadores rusos reportaron casos similares en el Ártico. Estos hallazgos podrían influir en áreas como la biotecnología y la astrobiología.

Los científicos aclararon que no existe evidencia sobre la supervivencia de organismos más complejos. Mamíferos u otras formas superiores presentan mayor vulnerabilidad a daños celulares durante congelación.

El estudio amplía los límites conocidos de la vida en la Tierra. También plantea nuevas interrogantes sobre la duración de la viabilidad biológica en condiciones extremas.

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