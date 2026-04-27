Ciencia

Científicos reaniman ‘gusano zombi’ de 24.000 años y sorprende con su reproducción en laboratorio

El microorganismo sobrevivió en permafrost siberiano y reactivó su metabolismo en laboratorio bajo condiciones controladas

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un rotífero congelado por miles de años volvió a la vida y se reprodujo. El hallazgo genera interés científico y alerta sobre riesgos del deshielo.
Un rotífero congelado por miles de años volvió a la vida y se reprodujo. El hallazgo genera interés científico y alerta sobre riesgos del deshielo. (Current Biology/Captura)







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