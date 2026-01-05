Ciencia

Científicos rastrean el origen del THC, CBD y CBC y abren nuevas vías para medicamentos

Científicos de Países Bajos reconstruyen enzimas ancestrales de la cannabis y explican el origen del THC, CBD y CBC, con aplicaciones prometedoras para nuevos medicamentos

Por O Globo / Brasil / GDA
Una investigación experimental mostró cómo la evolución de enzimas antiguas permitió a la cannabis producir sus principales canabinoides con valor terapéutico.
Una investigación experimental mostró cómo la evolución de enzimas antiguas permitió a la cannabis producir sus principales canabinoides con valor terapéutico. (Canva /Canva)







