Científicos plantean que extraña forma de vida extinta dominó la Tierra hace 400 millones de años

Investigación científica replantea el origen de los prototaxites y sugiere que pertenecieron a un linaje desaparecido sin relación con plantas u hongos actuales

Por O Globo / Brasil / GDA
Fósiles del Devoniano revelan que los prototaxites integraron una rama de la vida completamente extinta, según un nuevo estudio publicado en Science Advances.
Fósiles del Devoniano revelan que los prototaxites integraron una rama de la vida completamente extinta, según un nuevo estudio publicado en Science Advances. (Matt Humpage/Northern Rogue Studios)







