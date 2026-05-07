Ciencia

Científicos mexicanos patentan antibióticos elaborados con veneno de alacrán y chile habanero

Las moléculas fueron desarrolladas por equipos de la UNAM, Stanford, Nutrición y el CICY

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Por Jailine González Gómez
Tres antibióticos experimentales atacan bacterias asociadas a tuberculosis e infecciones hospitalarias.
Tres antibióticos experimentales atacan bacterias asociadas a tuberculosis e infecciones hospitalarias. (UNAM/Gaceta UNAM)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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