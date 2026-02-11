Ciencia

Científicos logran regenerar neuronas y restaurar la memoria en ratones con envejecimiento y Alzheimer

Un estudio reveló cómo la activación selectiva de genes en neuronas vinculadas al aprendizaje logró revertir fallas cognitivas en modelos de envejecimiento y Alzheimer

Por O Globo / Brasil / GDA
Investigación en Suiza revirtió deterioro de memoria en ratones al rejuvenecer neuronas clave del aprendizaje.
Investigación en Suiza revirtió deterioro de memoria en ratones al rejuvenecer neuronas clave del aprendizaje. (Canva /Canva)







