Científicos logran el experimento del Gato de Schrödinger más grande realizado hasta ahora

Un estudio publicado en ‘Nature’ demostró superposición cuántica en nanopartículas de sodio del tamaño de moléculas y virus, un avance clave en física moderna

Por O Globo / Brasil / GDA
Un experimento con miles de átomos de sodio marcó un récord en superposición cuántica y reavivó el debate sobre los límites entre lo cuántico y lo clásico.
Un experimento con miles de átomos de sodio marcó un récord en superposición cuántica y reavivó el debate sobre los límites entre lo cuántico y lo clásico. (Canva/Canva)







