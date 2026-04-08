Ciencia

Científicos identifican una huella biológica en menores que estuvieron expuestos al VIH

Investigadores internacionales descubren que menores expuestos al virus en el útero mantienen un estado de alerta inmunológica crónica

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Por Europa Press
Investigación internacional demuestra alteraciones permanentes en el sistema inmune de jóvenes libres de VIH pero expuestos al virus antes de nacer.
Investigación internacional demuestra alteraciones permanentes en el sistema inmune de jóvenes libres de VIH pero expuestos al virus antes de nacer. (Canva stock/Aflo Images / Aflo Images)







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