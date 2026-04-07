Ciencia

Científicos identifican síntoma precoz de alzhéimer relacionado con los sueños

El hallazgo asocia niveles elevados de proteína tau en la sangre y la presencia de un factor genético con la incapacidad de recordar las experiencias oníricas

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Por Europa Press
Científicos asocian la incapacidad de recordar sueños con alteraciones en la red neuronal por defecto y factores genéticos de riesgo del alzhéimer.
Investigadores asocian la incapacidad de recordar sueños con alteraciones en la red neuronal por defecto y factores genéticos de riesgo del alzhéimer. (Canva stocks/Andrea Piacquadio de Pexels / willigd de Pixabay)







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