Ciencia

Científicos identifican página perdida de manuscrito de Arquímedes en museo de Francia

El fragmento contiene diagramas y textos matemáticos que podrían aportar nuevas pistas sobre uno de los científicos más influyentes de la historia

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El descubrimiento de una página del Palimpsesto de Arquimedes en Francia permite estudiar fragmentos de su obra y aplicar nuevas técnicas para revelar texto oculto.
El descubrimiento de una página del Palimpsesto de Arquímedes en Francia permite estudiar fragmentos de su obra y aplicar nuevas técnicas para revelar texto oculto. (IRHT-CNRS/IRHT-CNRS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCFranciaArquimedes
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.