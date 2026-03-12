Científicos identifican página perdida de manuscrito de Arquímedes en museo de Francia

El descubrimiento de una página del Palimpsesto de Arquímedes en Francia permite estudiar fragmentos de su obra y aplicar nuevas técnicas para revelar texto oculto.

Una página perdida del famoso Palimpsesto de Arquímedes apareció en el Museo de Bellas Artes de Blois, en Francia. El hallazgo se anunció el 6 de marzo en la revista Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. El documento corresponde al folio 123 de ese manuscrito histórico.

El fragmento incluye partes del tratado “Sobre la esfera y el cilindro”, en particular las proposiciones 39 a 41 del Libro I. Ese texto resulta clave para comprender el desarrollo de la matemática en la Antigüedad.

El hallazgo lo realizó Victor Gysembergh, investigador del Centro Nacional Francés de Investigación Científica (CNRS). La página pertenece a un manuscrito griego-bizantino del siglo X que recopila varios tratados de Arquímedes de Siracusa.

Manuscrito reutilizado en la Edad Media

El Palimpsesto de Arquímedes sufrió modificaciones durante la Edad Media. En esa época varios textos científicos se borraron para reutilizar el pergamino.

Aproximadamente tres siglos después de su creación, las hojas del manuscrito se transformaron en un libro con textos litúrgicos cristianos. Ese proceso responde a la práctica de crear palimpsestos, manuscritos reutilizados debido al alto costo del pergamino elaborado con piel animal.

Antes de esa transformación, el documento permaneció en el monasterio de Mar Seba, ubicado en el desierto de Judea. Luego se trasladó a Constantinopla.

En 1906 el filólogo danés Johan Ludvig Heiberg fotografió el manuscrito. Esas imágenes se conservan hoy en la Biblioteca Real Danesa.

Venta en subasta y desaparición de páginas

El palimpsesto desapareció durante varias décadas. En 1998 apareció nuevamente cuando se vendió en subasta a un coleccionista privado.

El propietario permitió que especialistas lo estudiaran en el Walters Art Museum, en Baltimore, Estados Unidos. Durante ese proceso se detectó la ausencia de tres páginas que sí aparecían en las fotografías tomadas en 1906.

La hoja identificada por Gysembergh corresponde a una de esas páginas desaparecidas.

El descubrimiento ocurrió de forma inesperada. Especialistas del Museo de Bellas Artes de Blois revisaban hojas sueltas dentro de una colección de arte.

En ese momento Gysembergh reconoció el manuscrito sin dudas. La confirmación llegó después con ayuda de la tecnología.

Los investigadores compararon la página con las fotografías tomadas por Heiberg hace más de un siglo. Esa comparación permitió confirmar que se trataba del folio 123 del Palimpsesto de Arquímedes.

Uno de los lados de la hoja contiene oraciones acompañadas de diagramas geométricos y fragmentos del tratado matemático.

El otro lado presenta una iluminura añadida en el siglo XX. La imagen representa al profeta Daniel rodeado por dos leones.

Bajo esa pintura permanece oculto el texto antiguo. Los métodos convencionales no permiten acceder a él.

Los investigadores creen que la imagen se añadió en 1942 por el propietario del folio en ese momento. Es posible que la persona no supiera que debajo de la pintura existía un fragmento de una obra científica de gran valor histórico.

Investigadores identificaron el folio 123 del Palimpsesto de Arquimedes en un museo francés. El documento contiene diagramas y fragmentos de un tratado matemático. ( IRHT-CNRS/IRHT-CNRS)

Nuevas técnicas para revelar el texto

Durante décadas los especialistas estudiaron el Palimpsesto de Arquímedes únicamente mediante las fotografías de 1906.

A comienzos de los años 2000, esas imágenes permitieron identificar fragmentos de textos de Arquímedes y también partes desconocidas de otras obras literarias y filosóficas.

Gysembergh planea realizar nuevos análisis dentro de un año. El equipo utilizará imágenes multiespectrales combinadas con fluorescencia de rayos X basada en sincrotrón.

Estas técnicas podrían atravesar las capas de pintura del siglo XX sin dañar el pergamino. El objetivo es revelar el texto completo oculto en la página.

El avance también permitiría revisar todo el palimpsesto con tecnología moderna. Ese proceso podría mejorar la lectura de fragmentos que permanecen ilegibles desde los estudios realizados a inicios de los años 2000.

